08 Февраля 2022
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Экономика В России
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

В России прогнозируют увеличения урожая овощей на 10%

В 2022 году российские аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей "борщевого набора".

В Министерстве сельского хозяйства РФ спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%.

Рост площадей позволит добиться увеличения сбора овощей на 10%, до около 13 млн т — такой показатель ранее был лишь в 2019 году. Эксперты не исключают, что за счет этого урожая в сентябре текущего года стоимость "борщевого набора" может сократиться на 5–10%, пишут "Известия".

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России подключает субъекты к ограничению наценок на социально значимые товары. ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты.

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