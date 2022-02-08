В России прогнозируют увеличения урожая овощей на 10%

В 2022 году российские аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей "борщевого набора".

В Министерстве сельского хозяйства РФ спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%.

Рост площадей позволит добиться увеличения сбора овощей на 10%, до около 13 млн т — такой показатель ранее был лишь в 2019 году. Эксперты не исключают, что за счет этого урожая в сентябре текущего года стоимость "борщевого набора" может сократиться на 5–10%, пишут "Известия".

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России подключает субъекты к ограничению наценок на социально значимые товары. ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты.