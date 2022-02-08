08 Февраля 2022
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Экономика В России
железная дорога, грузоперевозка, грузоперевозки, грузовой вагон, контейнер (2019) | Фото: Накануне.RU

Спрогнозировано замедление темпов роста перевозок в России

Темпы роста грузовых и пассажирских перевозок в России в текущем году замедлятся.

Как считают эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, перевозки грузов увеличатся на 2,7% к предыдущему году, пассажиров – на 20%.

В 2021 году рост грузоперевозок в стране составил 4,4% к уровню 2020 года. Как следует из обзора, рекордные цены на сырьевые товары на внешних рынках стимулировали экспортеров к наращиванию поставок, а восстановление потребления товаров и услуг домашними хозяйствами поддержало спрос на внутренние грузоперевозки.

По мнению аналитика, рост грузооборота в текущем году составит 2,7%, в основном за счет роста спроса на услуги железнодорожного транспорта. Отмечается, что превысить доковидный уровень 2019 года сможет только пассажирская авиация, пишут "Ведомости".

Тем временем, кабмин России прорабатывает вопрос корректировки демпфера по авиакеросину

Инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Теги: перевозки, грузы, авиация, транспорт



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