Минэк повысил прогноз по инфляции до 5,9%

Министерство экономического развития России повысило прогноз по темпам инфляции в текущем году с 4 до 5,9%.

Этот показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения главы государства. В конце сентября 2021 года Владимир Путин поручал кабмину до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годы.

Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство. При этом, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры, пишут "Ведомости".

Напомним, инфляционные ожидания россиян сильно превышают текущую официальную инфляцию. По данным Центрального банка России, медианная оценка ожидаемой в течение года инфляции составила в январе 13,7%.