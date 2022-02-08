Страховщики поднимают стоимость полисов ДМС

В России страховые компании поднимают стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

По словам участников рынка, это связано с ростом стоимости услуг в медицинских клиниках и убыточности полисов. Во втором по сборам страховщике ДМС, "РЕСО-гарантии", полисы для юридических лиц подорожали с января текущего года на 4–5%, что ниже текущей инфляции.

Для физических лиц рост цен добровольное медицинское страхование ощутимее и зависит от региона. Так, в некоторых субъектах стоимость выросла на 15%.

По словам экспертов, на повышение тарифов повлияло три фактора: медицинская инфляция в связи с подорожанием услуг в клиниках, общая инфляция и рост частоты обращений по ДМС за 2021 год, пишут "Ведомости".

Напомним, главным проинфляционным фактором остается инфляция, которая, вопреки словам министра финансов России, не замедляется. Также очень высоки инфляционные ожидания россиян: в январе медианная оценка ожидаемой гражданами в этом году инфляции составила 13,7%. Напомним, ЦБ считает, что к концу этого года инфляция может снизиться до 4%.