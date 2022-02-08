08 Февраля 2022
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Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске (2020) | Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Дело Фургала будет рассматривать коллегия присяжных из шести человек

Люберецкий городской суд Московской области зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Оно будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, которая в Люберцах состоит из шести человек. Отбор начнется в течение месяца и может занять более длительный срок, поскольку он не ограничен законом.

Как заявила адвокат Натэла Пономарева, работа коллегии в области может обернуться некоторыми объективными сложностями. Так, присяжные могут жить далеко от Люберец, из-за чего будут проблемы с явкой. Дело начнут слушать по существу только после формирования коллегии, пишут "Ведомости".

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Теги: Фургал, губернатор, Хабаровский край



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