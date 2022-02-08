08 Февраля 2022
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Общество В России
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Туроператоры: отдых в Турции подорожает на 50 процентов

Отдых в Турции может существенного подорожать.

Об этом предупредили туроператоры, по словом которых, из-за высокого спроса горящих туров в эту страну предстоящим летом не будет. Как сообщили Накануне в Ассоциации туроператоров России, в апреле, когда закончатся акции раннего бронирования, цены на отдых в Турции поднимутся на 25-50%.

Отмечается, что в предстоящем сезоне в Турцию массово поедут и немцы, и британцы, которые уже активно бронируют лето. Поэтому туроператоры уверены, что горящих туров в Турцию в мае-июне не будет.

Как отмечает АТОР, к концу акции раннего бронирования - 31 марта у большинства туроператоров и у части — до конца апреля - все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по Турции или превзойдут их. 

Теги: отдых, турция, отпуск



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