Туроператоры: отдых в Турции подорожает на 50 процентов

Отдых в Турции может существенного подорожать.

Об этом предупредили туроператоры, по словом которых, из-за высокого спроса горящих туров в эту страну предстоящим летом не будет. Как сообщили Накануне в Ассоциации туроператоров России, в апреле, когда закончатся акции раннего бронирования, цены на отдых в Турции поднимутся на 25-50%.

Отмечается, что в предстоящем сезоне в Турцию массово поедут и немцы, и британцы, которые уже активно бронируют лето. Поэтому туроператоры уверены, что горящих туров в Турцию в мае-июне не будет.

Как отмечает АТОР, к концу акции раннего бронирования - 31 марта у большинства туроператоров и у части — до конца апреля - все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по Турции или превзойдут их.