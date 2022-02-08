08 Февраля 2022
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Общество В России
Автобус с гробом (2021) | Фото: Николай Ермаков

В Минстрое заявили, что пока не ознакомлены с законопроектом о похоронном деле

Министерство строительства и ЖКХ России заявило, что не знакомо с новым проектом закона о похоронном деле, разработанном депутатами Госдумы.
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По данным ведомства, в настоящее время законопроект о похоронном деле, разработанный депутатами, в Минстрой России не поступал, а значит позиции у министерства по предложениям депутатов нет, она будет сформирована после ознакомления с документом и прохождения законопроектом всех необходимых регламентных процедур, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Госдуме готовится законопроект о похоронном деле. Предлагается создать единый реестр похоронных контор и лицензировать деятельность ритуальных компаний с возможностью формирования тарифов на захоронение органами местного самоуправления. Словом, похороны вновь должны стать "госуслугами", без излишних частных поборов.

На деле нас может ожидать резкое повышение стоимости похоронных услуг, эта волна прокатится от Москвы по всей России, принося цены на подзахоронение — около 100 тыс. руб., на захоронение от 400 тыс., и таким образом, ритуальный рынок проваливается в новые 90-е.

Теги: Минстрой, похороны



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