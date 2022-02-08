08 Февраля 2022
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Происшествия Центральный ФО Московская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Сдался подозреваемый в подрыве банкомата в Подмосковье

Мужчина, который является подозреваемым в попытке подрыва банкомата в подмосковной Ивантеевке, сам явился в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Московской области, им оказался ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения.

Уточняется, что выходцем из этой республики был и погибший.

Напомним, а подмосковной Ивантеевке вор погиб при попытке взорвать банкомат в отделении Сбербанка. По предварительным данным, взрыв произошел ночью в отделении в Студенческом проезде.

Как предполагается, мужчины закачали в банкомат газ и подожгли его. В результате устройство взорвалось.

Теги: банкомат, Подмосковье



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Ранее 07.02.2022 10:04 Мск В Подмосковье вор погиб, пытаясь взорвать банкомат


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