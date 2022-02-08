Сдался подозреваемый в подрыве банкомата в Подмосковье

Мужчина, который является подозреваемым в попытке подрыва банкомата в подмосковной Ивантеевке, сам явился в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Московской области, им оказался ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения.

Уточняется, что выходцем из этой республики был и погибший.

Напомним, а подмосковной Ивантеевке вор погиб при попытке взорвать банкомат в отделении Сбербанка. По предварительным данным, взрыв произошел ночью в отделении в Студенческом проезде.

Как предполагается, мужчины закачали в банкомат газ и подожгли его. В результате устройство взорвалось.