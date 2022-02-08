Минпросвещения проверяет жалобу педагога питерской гимназии после чтения Хармса

Минпросвещения России проверяет жалобу бывшего педагога питерской гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной, которая заявила о давлении на нее со стороны директора после того, как она прочитала ученикам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, попавших под советские репрессии.

Как заявил министр Сергей Кравцов, права педагогов должны быть защищены. Он призвал административных работников более чутко относиться к педагогам, пишут "Ведомости".

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года. По словам Серафимы Сапрыкиной, администрация гимназии назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил, что попросит городской комитет по образованию проверить увольнение.