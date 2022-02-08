08 Февраля 2022
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Минпросвещения, приемные семьи, совещание (2018) | Фото: пресс-служба Минпросвещения

Минпросвещения проверяет жалобу педагога питерской гимназии после чтения Хармса

Минпросвещения России проверяет жалобу бывшего педагога питерской гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной, которая заявила о давлении на нее со стороны директора после того, как она прочитала ученикам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, попавших под советские репрессии.

Как заявил министр Сергей Кравцов, права педагогов должны быть защищены. Он призвал административных работников более чутко относиться к педагогам, пишут "Ведомости".

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года. По словам Серафимы Сапрыкиной, администрация гимназии назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил, что попросит городской комитет по образованию проверить увольнение.

Теги: Хармс, образование, Минпросвещение



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Ранее 07.02.2022 10:04 Мск Из петербургской гимназии уволили учительницу за чтение школьникам стихов Хармса


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