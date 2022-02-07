Постпред РФ в ООН заразился коронавирусом

Постпред России в ООН Василий Небензя подхватил коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным", - цитирует РИА Новости постпредство.

Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными.