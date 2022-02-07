В Кремле начались переговоры лидеров России и Франции

Главы России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон начали переговоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Объём товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15%, то за ёёмесяцев прошлого года вырос более, чем на 70%, и достиг допандемийного уровня и даже чуть-чуть, по-моему, его превысил. В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно – и по линии министерств иностранных дел, и даже совсем недавно состоялась встреча [в формате] "2 + 2" – министры обороны и министры иностранных дел", - сказал Путин.

Прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством

"Более 150 мероприятий проведено. И это, безусловно, создаёт хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами. Что особо хотел подчеркнуть: я, конечно, понимаю, у нас – общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Это было с самого начала наших новейших отношений. И символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ, договор об особых отношениях между Россией и Францией", - сказал Путин.

Все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности, отметил российский лидер.

"Это делали и твои предшественники: это касалось кризиса, который возник после нападения Грузин на Южную Осетию, это касалось выработки Минских договорённостей и потом организации "нормандского формата". И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично Президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - сказал Путин.