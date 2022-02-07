07 Февраля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В УрФО уровень коллективного иммунитета к коронавирусу – от 58 до 71,6%

В УрФО, по данным на 5 февраля, полностью привиты от коронавируса 53,3% жителей (6,58 млн человек). Уровень коллективного иммунитета – от 58% (Югра) до 71,6% (Тюменская область), сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"Рост заболеваемости привёл к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Не меньшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов - болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы", - сказал полпред Владимир Якушев.

Вместе с тем, ни в коем случае нельзя забывать и о других ключевых задачах, решение которых влияет на качество жизни граждан.

"В ЖКХ накопилось много проблем, ряд из них связаны с недофинансированностью отрасли. Будем системно и детально заниматься этим направлением", - добавил полпред.

Теги: Коронавирус, коллективный иммунитет



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