В Прикамье мэр города снизил зарплаты учителям из-за перехода на дистанционное обучение

Глава Добрянки (Пермский край) урезал учителям зарплаты из-за перехода на "удалёнку", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В самом начале пандемии Роструд и Минтруд заявили, что снижать зарплаты на дистанте незаконно, однако глава Добрянки Константин Лызов постановил пересчитать зарплаты учителям. С января у кого-то прибыль уменьшилась на 400 руб., а у кого-то – на 10 тыс., пишет "Mash".

Местные посчитали, что теперь им не хватает на ипотеку, детский садик и продукты, мэр за 40 минут своего начальственного труда получает 154 руб., а учителя – 20. В связи с ситуацией направлено обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.