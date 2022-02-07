07 Февраля 2022
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Кубок мира по прыжкам с трамплина, Нижний Тагил, гора Долгая, комплекс Аист (2017) | Фото: Накануне.RU

Историческая медаль. Россия завоевала серебряную награду в командном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборная России стала второй в смешанном командном турнире летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине.

Наша команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебряные награды.

Отметим, что сразу нескольким спортсменам не засчитали свои попытки из-за нарушений, связанных с экипировкой.

Первое место в соревнованиях заняла сборная Словении, третьей стала команда Канады.

Для российских прыгунов с трамплина - это первая в истории медаль Олимпийских игр. Советские спортсмены завоевали одну медаль в прыжках с трамплина: на ОИ 1968 года чемпионом стал Владимир Белоусов.

Теги: Олимпиада в Пекине, прыжки с трамплина, сборная России, Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов, серебряная медаль



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