Историческая медаль. Россия завоевала серебряную награду в командном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборная России стала второй в смешанном командном турнире летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине.

Наша команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебряные награды.

Отметим, что сразу нескольким спортсменам не засчитали свои попытки из-за нарушений, связанных с экипировкой.

Первое место в соревнованиях заняла сборная Словении, третьей стала команда Канады.

СЕРЕБРО! Какие же красавцы наши летучие лыжники ⛷🎢 ❤️



Вот имена героев:



❤️ Евгений Климов

❤️ Данил Садреев

❤️ Ирма Махиня

❤️ Ирина Аввакумова



Золото выиграла команда Словении, бронза у канадцев ✌️



Ох, какая приятная и чуточку неожиданная медаль. Ребята, вы суперкрутые 😎 pic.twitter.com/nsVXys4Ta4 — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2022

Для российских прыгунов с трамплина - это первая в истории медаль Олимпийских игр. Советские спортсмены завоевали одну медаль в прыжках с трамплина: на ОИ 1968 года чемпионом стал Владимир Белоусов.