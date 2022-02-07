Историческая медаль. Россия завоевала серебряную награду в командном турнире летающих лыжников на ОИ
Сборная России стала второй в смешанном командном турнире летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине.
Наша команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебряные награды.
Отметим, что сразу нескольким спортсменам не засчитали свои попытки из-за нарушений, связанных с экипировкой.
Первое место в соревнованиях заняла сборная Словении, третьей стала команда Канады.
СЕРЕБРО! Какие же красавцы наши летучие лыжники ⛷🎢 ❤️— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2022
Вот имена героев:
❤️ Евгений Климов
❤️ Данил Садреев
❤️ Ирма Махиня
❤️ Ирина Аввакумова
Золото выиграла команда Словении, бронза у канадцев ✌️
Ох, какая приятная и чуточку неожиданная медаль. Ребята, вы суперкрутые 😎 pic.twitter.com/nsVXys4Ta4
Для российских прыгунов с трамплина - это первая в истории медаль Олимпийских игр. Советские спортсмены завоевали одну медаль в прыжках с трамплина: на ОИ 1968 года чемпионом стал Владимир Белоусов.