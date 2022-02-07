07 Февраля 2022
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Политика
Екатеринбургский зоопарк, Белый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведица Хатанга переедет в Екатеринбургский зоопарк к лету

Белая медведица Хатанга, которая заменит умершего Умку в Екатеринбургском зоопарке, приедет из Москвы уже к лету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой директора зоопарка уральской столицы Светлану Прилепину.

"Работы (по реконструкции вольера для белых медведей) идут полным ходом, и мы надеемся, что к лету горожане увидят в новом вольере нового медведя. Город увидит совершенно новый объект: вместо одного бассейна (в вольере) будет три, площадь увеличится в три раза, три точки обзора. Я хочу с уверенностью сказать, что на сегодня такой возможности посмотреть на мишек с трех точек - с уровня земли, с высоты четырех метров и под водой, такого вольера и такой экспозиции еще ни в одном зоопарке России нет", - сказала Прилепина.

Напомним, что Хатанга отправится в Екатеринбург по программе "Размножение и сохранение популяции белого медведя" Союза российских зоопарков и аквариумов", а вот по второму медведю вопрос пока не решен.

Изначально маленького медвежонка привезли в Москву после того, как на острове Большевик Красноярского края оно привязалось к золотодобытчикам. Животное привыкло полагаться на людей в пропитании, потому не умело охотиться и погибло бы в дикой природе. 21 апреля медведицу привезли в столицу на реабилитацию, после чего она прошла карантин.

В мае прокуратура озвучила итоги проверки по факту гибели белого медведя Умки в Екатеринбургском зоопарке. Ранее сообщалось, что причиной стала детская игрушка: кто-то из посетителей бросил в вольер мячик. Проглотив его, медведь не смог с этим справиться и предмет остался в желудке. Однако, согласно экспертизе, смерть белого медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг.

Теги: медведица, Хатанга, зоопарк, Екатеринбург



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