ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Евросоюз обсуждает с США поставки газа в Европу "для достижения энергетической безопасности", сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, речь идет в основном о поставках сжиженного природного газа.

Глава Еврокомиссии добавила, что ведутся переговоры и с другими поста поставщиками, например, с Норвегией, передает Reuters.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Газпром" не заинтересован в наращивании поставок топлива в Европу, несмотря на большой спрос и рекордные цены на газ.

По словам главы ЕК, это очень "странный способ вести бизнес". фон дер Ляйен выразила мнение, что Кремль "продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления".

1 февраля сообщалось, что "Газпром" резко увеличил (в два раза) поставки газа в Европу через ГТС Украины. Увеличение объемов поставок российского газа отразилось на европейском газовом рынке: фьючерсы сразу подешевели примерно на 10%.

При этом отмечалось, что увеличение объемов прокачки произошло на следующий день после того, как США и Великобритания озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей.