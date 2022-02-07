07 Февраля 2022
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье суд признал законным отстранение от работы невакцинированного сотрудника "Ремпутьмаш"

Верещагинский районный суд признал законным отстранение от работы невакцинированного сотрудника "Верещагинский завод "Ремпутьмаш", сообщает "Ъ".

Суд посчитал, что решение работодателя об отстранении непривитого сотрудника от работы без сохранения заработной платы полностью соответствуют нормам действующего российского законодательства. Такие действия были направлены на максимально возможное снижения риска распространения COVID-2019 среди работников предприятия и членов их семей.

Работник завода пытался добиться допуска к работе, взыскать деньги за вынужденный прогул, а также компенсацию за моральный вред в размере 300 тыс. руб.,

Отметим также, что в суд обратились работники завода "Машиностроитель". После того, как им разрешили вернуться к работе, часть сотрудников отозвали иски. Остальные также требуют компенсации за вынужденный прогул.

Теги: Ремпутьмаш, завод, отстранение



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