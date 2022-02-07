В пяти городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше и Сатке НМУ объявлены до 19 часов 9 февраля.

Напомним, в регионе с 19 января по 1 февраля сохранялись неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловиями. В Челябинске было возбуждено 14 административных дел из-за превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.