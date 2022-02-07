07 Февраля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Минздрав Украины заявил, что летальность при "омикроне" намного ниже, чем при "дельте"

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что летальность при заболевании "омикроном" составляет 0,9%, а при "дельте" было 1,3%. Таковы данные отчета CDC, сказал он.

Также на Украине госпитализируется сейчас каждый десятый, тогда как осенью - каждый четвертый. Он связал это с вакцинацией. Хотя еще в декабре были первые данные, что "омикрон" менее опасен.

На днях Министерство здравоохранения Португалии заявило, что риск госпитализации при "омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах. Также уменьшилось время пребывания госпитализированных в больнице.

Достоверность ковидной статистики сильно снижается из-за того, что в нее включают все случаи, когда был выявлен ковид, даже если было какое-то основное заболевание. Но все равно данные свидетельствуют однозначно: опасность "омикрона" намного ниже. Так, в течение всего 2021 года в мире фиксировалось около 500 тыс. случаев в сутки. При этом было порядка 10 тыс. смертей. В январе в сутки стало фиксироваться 2-3 млн случаев, но смертность выросла незначительно и пока даже не превысила среднюю в прошлом году.

По общемировым данным летальность можно оценить на уровне не выше 0,5%, притом что ее завышает сама методика учета, включающая смерти от других причин. То есть в целом в мире летальность снизилась не в 1,5 раза, а примерно в 3 раза. Многие эксперты считают "омикрон" обыкновенным ОРЗ. Но гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ни в коем случае не считать его легким, так как он "убивает людей" и "подрывает системы здравоохранения по всему миру".

Теги: ковид, омикрон, летальность



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