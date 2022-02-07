Работников ООО "Лотас", устроивших голодовку, уволили с сельхозпредприятия

Рабочие красноуфимского сельхозпредприятия ООО "Лотас", устроившие голодовку из-за задержки зарплаты, были уволены задним числом. Об этом Накануне.RU сообщил один из бригадиров ООО "Лотас".

Напомним, ранее министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что рабочим не только выплатят годовую задолженность по зарплате, но и трудоустроят на новые рабочие места. Информацию редакции сегодня подтвердил и бригадир, сказав, что их уже уволили 3-им числом, а сотрудников переводят на предприятие к Валентине Айметовой - супруге бывшего владельца ООО "Лотас" Владимира Айметова, за которого и вступались рабочие.

Ранее бастующие также рассказывали, что супружеская чета Айметовых является сельхоз-предпринимателями, благодаря которым села Сарсы-1 и Сарсы-2 процветали. Из-за этого, по их словам, на них и обратил внимание владелец тогда еще убыточного предприятия ООО "Лотас".

При этом о выплатах задолженностей рабочим пока так и не сообщили, как и о примерных сроках.

Напомним, жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2, сотрудники прекратившего деятельность сельхозпредприятия ООО "Лотас", объявили голодовку и обратились к главе государства Владимиру Путину, заявив, что их предприятие переживает рейдерский захват. Красноуфимский отдел СК возбудил в отношении бывшего владельца предприятия Владимира Айметова уголовное дело. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что между прежним и новым руководителями предприятия продолжается конфликт из-за передачи документации и сельхозтехники.

В свою очередь, рабочие защищают бывшего директора, который, по их словам, за 10 лет превратил увядающий бизнес в крупное и процветающее предприятие. Однако после внутрикорпоративных разборок, где также может фигурировать и крупный долг, у Айметова якобы отобрали "Лотас" и передали в руки "своему человеку".

Позднее рабочих уговорили прекратить голодовку, пообещав в ближайшие дни урегулировать конфликт. Для этого действующий директор ООО "Лотас" Игорь Егоров должен встретится с супругой и партнером бывшего начальника предприятия Валентиной Айметовой и обсудить проблему.