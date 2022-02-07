Прокуратура и СК проверяют жуткую историю о тюменце, который насиловал и продавал дочь за наркотики

В Тюмени областные прокуратура и управление СКР разбираются в обстоятельствах избиения отцом дочери-инвалида, сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве.

6 февраля в правоохранительные органы Тюмени поступила информация об избиении отцом 12-летней дочери. Позднее стало известно, что это якобы не единственное преступление, совершённое в отношении пострадавшей. По предварительным данным, ребенок является инвалидом. Сейчас девочка – в спецучреждении. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, ранее пост, рассказывающий о злоключениях пострадавшей, появился в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Прошу обратить внимание на мое сообщение! Ребенок, 12 лет. Девочка недееспособная, избитая вся. Отец издевается и насилует, продает за наркотики, получает за нее пенсию в 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В департаменте соцзащиты Тюменской области прокомментировали информацию. Сразу после сигнала специалисты службы экстренного реагирования выехали по адресу.

"В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты. Искренне благодарим всех неравнодушных тюменцев и напоминаем, что в подобной или любой другой ситуации, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в Службу экстренного реагирования", - говорится в сообщении.