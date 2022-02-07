Песков прокомментировал петицию об отставке Кадырова

В Кремле оценили петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, которая появилась на сайте Change.org.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он заявил, что администрация президента и другие ведомства отслеживают реакцию представителей власти Чечни на недавний разговор Владимира Путина и Рамзана Кадырова, передает "Интерфакс".

Путин на прошлой неделе провел в Кремле встречу с главой Чечни. Песков не ответил на вопрос, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи судьи Сайди Янгулбаева.

Напомним, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинули Россию, а его жену задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас". Генпрокуратуру РФ призвали дать оценку этому высказыванию, но о реакции ведомства ничего неизвестно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов вмешиваться в эту историю нет, хотя Путину будет доложено.