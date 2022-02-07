07 Февраля 2022
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Экономика В России
Микрофинансовая организация &quot;Деньги сразу&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

ЦБ: Число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 37% за год

Количество жалоб, поступивших в Банк России в отношении микрофинансовых организаций, в 2021 году выросло на 37% по сравнению с 2020 годом и составило 33 тыс. Об этом говорится в отчете ЦБ о работе с обращениями граждан за год.

В отношении субъектов страхового дела поступило 39 тыс. жалоб - рост на 20% за год. Наибольшую долю в общем объеме жалоб в отношении субъектов страхового дела занимают вопросы, связанные с ОСАГО, – 78%.

При этом всего за 2021 год в Банк России поступило 250 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 10% меньше, чем годом ранее. В ЦБ снижение связывают с уменьшением количества жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов из-за коронавируса. По этой же причине на 27% сократилось число жалоб на банки. Но люди чаще жаловались на банки в связи с мошенническими действиями (+37%), среди которых преобладает телефонное и кибермошенничество.

Теги: жалоба, банк



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