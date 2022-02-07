"Урал" сыграет с "Сити" и "Спартаком" на сборах в ОАЭ

Футбольный клуб "Урал" сегодня опубликовал расписание товарищеских матчей на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата России команда Игоря Шалимова проведет пять игр. Первая из них состоится уже завра, 8 февраля – соперником будет московский "Спартак".

Затем уральские футболисты встретятся с армянскими клубами "Арарат-Армения" и "Пюник" – матчи пройдут 9 и 12 февраля соответственно. 13 февраля подопечные Шалимова проведут товарищескую игру с клубом "Сити" из Дубая, а 16 февраля – с ФК "Рига".

Впереди в ОАЭ у нас ещё пять товарищеских матчей 📋 pic.twitter.com/idZtNWV11D — ФК Урал (@FCURAL) February 7, 2022

Как сообщало Накануне.RU, "Урал" возобновит сезон в РПЛ 26 февраля гостевым матчем против "Нижнего Новгорода". После этого екатеринбургскую команду ожидает выездная игра с "Краснодаром", а затем – домашняя с "Ахматом".