В тюменских колониях и СИЗО вводят карантин и запрещают свидания

В Тюменской области в восьми учреждениях, подведомственных УФСИН, отменены краткосрочные и длительные свидания, введен карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В их числе исправительные колонии и СИЗО, а также ведомственная больница.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, а также согласно постановлениям филиала ЦГСЭН-1 ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России в учреждениях УФСИН России по Тюменской области действует ряд дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.