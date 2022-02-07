07 Февраля 2022
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доллар, наручники, деньги, коррупция, валюта, экономическая зависимость, кабала (2016) | Фото:

На Украине задержали депутата Рады из партии Зеленского

Депутата Рады Сергея Кузьминых из фракции "Слуга народа" задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. гривен (более 1,3 млн рублей). Об этом пишут украинские СМИ.

Однако адвокат Лариса Криворучко заявила, что она пришла вместе с клиентом в НАБУ, чтобы понять, находится он в розыске или нет (эта информация прошла в СМИ). После этого вышли несколько детективов и сказали, что они задерживают Кузьминых. Хотя фактически задержания не было.

Сегодня должен состояться суд по избранию меры пресечения. Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. гривен неправомерной выгоды за счет организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования.

Теги: украина, задержание



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