На Украине задержали депутата Рады из партии Зеленского

Депутата Рады Сергея Кузьминых из фракции "Слуга народа" задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. гривен (более 1,3 млн рублей). Об этом пишут украинские СМИ.

Однако адвокат Лариса Криворучко заявила, что она пришла вместе с клиентом в НАБУ, чтобы понять, находится он в розыске или нет (эта информация прошла в СМИ). После этого вышли несколько детективов и сказали, что они задерживают Кузьминых. Хотя фактически задержания не было.

Сегодня должен состояться суд по избранию меры пресечения. Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. гривен неправомерной выгоды за счет организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования.