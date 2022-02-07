По делу о смерти пациентов в петербургской клинике задержана медсестра

По делу об оказании небезопасных услуг в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в Петербурге, где погибли пациенты, задержана медсестра.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на следствие, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее обвинение было предъявлено главврачу центра, он заключен под стражу. Кроме того, арестована заведующая отделением лучевой диагностики.

Напомним, в центре погибли семь пациентов, все они проходили процедуру рентгена желудка с применением бария.

Следствие считает, что в медцентре длительное время делали процедуры с использованием "промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Уголовное дело СКР возбудил по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).