В Челябинске завели уголовное дело после нападения собаки на ребенка

В Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака. После произошедшего родители обратились в больницу, где ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.