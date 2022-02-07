"Нас услышали": уральцы добились прохода к станции, закрытого из-за стройки моста

Жители уральской деревни Поварня, что в Белоярском городском округе, все-таки добились изменения проекта межевания территории для строительства путепровода.

Напомним, с прошлого года жители Поварни не могли нормально дойти до станции, чтобы уехать на электричке. Причиной стало строительство моста через железнодорожный переезд. Люди направили запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, но в ответ им сообщили, что все работы идут по проекту.

Тогда уральцы обратились в местную управу с просьбой принять меры. После этого чиновники направили обращение в адрес руководства управления автодорог региона и попросили внести изменения в проектно-сметную документацию для обеспечения прохода к станции.

Как рассказала Накануне.RU одна из местных жительниц, в итоге проект пообещали изменить.

"Слава Богу, нас услышали. Минстрой издал приказ о внесении изменений в проект межевания территории для путепровода. Будут менять его с учетом наших потребностей", - рассказала жительница.

По ее словам, сейчас сделали проход к станции, насколько это возможно зимой.

"Но с приходом весны снова нужно будет что-то делать, когда все растает. Посмотрим, что будет", - добавила женщина.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией.