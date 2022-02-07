Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 219%

За последнюю неделю эпидемиологический порог по ОРВИ в Свердловской области был превышен на 219,5%, что на 42,6% выше уровня прошлой недели. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, рассказав о 93 тыс. 772 случаях заболевания ОРВИ, начиная с 31 января.

В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и медорганизаций за неделю обследовано 532 человека: доминирует SARS-CoV-2 – 38,7% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Нижняя Салда, ГО Первоуральск, ГО Ревда, г.Красноуфимск и Красноуфимский район, Полевской ГО, ГО Богданович, Сысертский ГО, ГО ЗАТО Свободный", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Из общего числа заболевших, 38% составляют дети. В большинстве случаев болеют именно несовершеннолетние от 3 до 6 лет, далее - от 0 до 2 лет и уже после школьники от 7 до 14 лет.

Только в Екатеринбурге за последние семь дней было зарегистрировано 38 тыс. 72 заболевших ОРВИ, что выше эпидпорога по совокупному населению на 244,1%, а уровня прошлой недели на 6,9%.