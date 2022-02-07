Бастрыкин предложил Путину ужесточить миграционное законодательство, - Baza

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство, сообщает Baza.

В письме главы СКР говорится, что иначе "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки", пишет телеграм-канал.

Бастрыкин в своем послании рассказал об узбеках, киргизах, таджиках и "агрессивных гастарбайтерах", которые "накалили ситуацию" и спровоцировали россиян создавать народные дружины.

Отдельно он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.

Также сообщается, что глава СК сообщил Путину о настроениях в обществе. По его словам, граждане "серьезно обеспокоены" тем фактом, что мигранты "монополизировали" сферу бытовых услуг. Он полагает, что рабочих-мигрантов следует менять на граждан РФ для снижения социальной напряженности.

Бастрыкин выступил за геномную регистрацию мигрантов и принятие мер по "сохранению этнокультурного баланса населения" в крупных городах.

На днях глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн прокомментировал тему мигрантов в России. По его словам, в Россию, как правило, "приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов". "Если эту проблему не начать решать системно - она приведет к очень тяжелым и печальным последствиям", - считает депутат.