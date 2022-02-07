УФАС заподозрило сговор на торгах челябинского предприятия

Челябинское УФАС усматривает признаки сговора на аукционе предприятия «Русские электрические двигатели» на поставку инструментов и оборудования с начальной ценой контракта 33,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС обратилось предприятия. Сговор заподозрили между компаниями из Перми и Москвы. Они подали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не преследуя цели заключения договора. Две компании были отклонены от дальнейшего участия в закупке. В результате победителем аукциона стала компания «Логистика» из Москвы с предложением о минимальном снижении начальной цены договора.

Схожее поведение этих компаний было выявлено и на других торгах.

Заседание по делу назначено на март.