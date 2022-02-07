07 Февраля 2022
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(2005) | Фото: Reuters

РПЦ пришла в Африку навсегда - патриарший экзарх

РПЦ пришла в Африку навсегда, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, комментируя создание и развитие экзархата РПЦ на континенте.
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Напомним, принятие Африки под омофор патриарха Московского и всея Руси произошло после ухода алксандрийского патриарха Феодора в раскол. По последним данным, в РПЦ перешли 150 африканских священнослужителей из примерно 500. Обычно они переходят вместе с паствой. РПЦ будет развивать монашеские общины в Африке, строить по мере возможностей школы, детские сады, сказал патриарший экзарх.

По словам митрополита, в Африке вырос интерес к православию среди местных протестантов после вхождения на континент РПЦ. И многие протестантские общины не прочь перейти в РПЦ, хотя решение будет за Священным Синодом.

Отметим, что в Африке большинство населения к югу от Сахары считается христианским.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие Африки с надеждой смотрят на Россию и РПЦ из-за гонений.

Теги: РПЦ, Африка, экзархат



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