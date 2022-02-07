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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми вновь не согласована акция протеста против транспортной реформы и повышения стоимости проезда

В Перми отказано в проведении акции протеста против транспортной реформы и повышения стоимости проезда с 26 до 33 руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"4 февраля под самый конец рабочего дня мне позвонили из приёмной губернатора и сообщили, что я могу приехать, чтобы забрать разрешение на митинг: мол, заявка одобрена на две даты. Но сегодня, когда я приехала забрать это разрешение, оказалось, что это и не разрешение вовсе, а отказ. Если в прошлый раз нам отказали, ссылаясь на несоблюдение сроков для подачи уведомления, то теперь отказ был с формулировкой "учитывая осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации"", - написала на своей странице "Вконтакте" организатор мероприятия Людмила Ёлтышева.

В своем ответе исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора ссылается на позицию краевого управления Роспотребнадзора.

"Это странно, ведь в Роспотребнадзоре митинг согласовали, и входящий номер на обращение даже поставили. При этом никаких предписаний о невозможности проведения публичного мероприятия "учитывая осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации" нам не выдали. В ближайшие дни мы планируем подать заявку снова — на три даты", - отметила Ёлтышева.

Новое тарифное меню в городе начало действовать с 10 января. Стоимость разовой поездки выросла с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Ранее в Перми оштрафовали на 20 тыс. руб. активистку Елену Германову за запись видеообращения на "прямую линию" Владимира Путина по поводу застройки стадиона "Молот". Силовики сочли это несанкционированным митингом. Правда, впоследствии штраф пермячке все-таки отменили.

Напомним, недавно в Туве запретили митинг против роста цен и предупредили организаторов о недопустимости экстремизма.

Теги: Людмила Ёлтышева, тариф, проезд



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