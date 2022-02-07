07 Февраля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Сургута требует от авиакомпании "Скол" забрать из аэрогавани ЯК-40

Аэропорт Сургута подал иск к авиакомпании "Скол", требуя убрать самолёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ появился в базе Арбитражного суда Югры. Аэропорт Суругта просит обязать авиакомпанию "Скол" убрать из аэрогавани принадлежащий перевозчику ЯК-40. В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору об аэропортовом (наземном) обслуживании воздушных судов от 10.01.2020 № 73/20АП. Предварительное судебное заседание начнётся в 14.55 13 апреля.

Ранее стало известно, что аэропорт Сургута требует от авиакомпании "Скол" многотысячный долг.

Теги: Аэропорт Сургут, авиакомпания Скол, иск, ЯК-40



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