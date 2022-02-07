В Екатеринбурге полицейские нашли в рюкзаке 1,5 килограмма героина

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Изъята крупная партия героина.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, операция была проведена в районе улицы Отто Шмидта. 26-летнего уроженца одной из бывших союзных республик сыщики задержали, когда он сделал так называемую "закладку". Мужчина не стал отрицать, что занимается наркосбытом и подтвердил, что в тайнике спрятан героин.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и вместе с задержанным стали ждать прибытия коллег для изъятия найденного. В это время на месте появился покупатель, которому и предназначался криминальный "товар". На глазах силовиков мужчина подошел к месту, где находились наркотики, и поднял сверток. Когда он увидел направляющихся к нему сотрудников, то попытался сбросить его и скрыться, но был немедленно задержан.

Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, планировал в дальнейшем реализовать полученные наркотики. Теперь уральцу придется отвечать за покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере.

"У полицейских также имелась информация, что "закладчик" располагает более крупным объемом героина, поэтому был организован осмотр места проживания иностранца. В результате на съемной квартире на улице Щорса сыщики обнаружили рюкзак, в котором находилось еще несколько пакетов с наркотиками, а также предметы для расфасовки запрещенных веществ. Последующая экспертиза подтвердила, что найденное также является героином общей массой почти 1,5 кг. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Сбыт наркотиков в крупном размере" и "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере", - отметил полковник Горелых.

По его словам, максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, может составлять вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый уже помещен под стражу.