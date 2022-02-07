Андрей Фурсов: Цифровизация устраняет личность

Историк Андрей Фурсов считает, что цифровизация устраняет европейский тип личности, сформированный античностью, христианством и модерном, и заменяет его чем-то похожим на восточноазиатский тип, где понятия личности нет вовсе. Об этом он написал несколько заметок в своем телеграм-канале.

Эксперт отмечает, что в последние десятилетия среди руководства крупнейших корпораций неслучайно развивается интерес к конфуцианству и опыту Китая в выстраивании системы социальных рейтингов. Но если там это органично легло на двухтысячелетнюю историю Китая, то европейцев нужно ломать. А для этого нужно подорвать культурный код, прежде всего христианство. Поэтому посткапитализм ультраглобалистов-цифровизаторов требует уничтожения европейской цивилизации. При этом цифровизацию напрямую связывают с биологическими изменениями человека, то есть биоцифровизацией.

Уничтожается и приватность как таковая.

"Сегодня мы видим, что цифровизация в руках ультраглобалистов выступает как реальное орудие лишения прав целых сообществ и даже обществ. Человеку открыто говорят: "У тебя нет приватности", права на нее. Притом властное полномочие этих "указующих" структур имеет источником своим вовсе не государство и не новую технологию, а лишь промежуточный результат в логике накопления колоссальных сведений контроля над поведением человека! Это логика присвоения невещественных активов. Это не капитализм, а нечто похуже", - пишет Фурсов.