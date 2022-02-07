07 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Рейдерский захват бизнес-центра Манхэттен в Екатеринбурге (2022) | Фото: instagram.com/manhattan__ekb

Полиция Екатеринбурга проверяет инцидент с "рейдерским захватом" в БЦ "Манхэттен"

Полиция Екатеринбурга проводит проверку относительно сообщения о "рейдерском захвате" бизнес-центра "Манхэттен". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники отдела полиции №1 выезжали вчера на место происшествия.

Напомним, что накануне в Instagram Центра появился пост с видео о якобы его захвате 30-ю неизвестными гражданами кавказкой внешности. По словам пресс-службы БЦ "Манхэттен", во главе "захватчиков" был Алексей Шешуков (директор "Аурус", который вместе с бенефициаром его деятельности Али Курбайтаевым зашли в деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями.

"С мая прошлого года длится конфликт между УК "Кировская" и компанией "Аурус", обслуживавшей бизнес-центр до этого. Прошлым летом собственники помещений делового центра дважды проголосовали за то, чтобы именно УК "Кировская" занималась управлением нашего "города в городе". А после этого суд подтвердил законность работы нашей компании в БЦ "Манхэттен". Тем не менее, "Аурус" не оставляет попыток насильно установить контроль над БЦ "Манхэттен", в том числе и с помощью рейдерского захвата. Их цель - дестабилизировать работу центра и вынудить собственников согласиться с их "новыми правилами". Никаких, даже призрачных законных оснований на присутствие в БЦ у них нет", - описывают ситуацию в бизнес-центре.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что на сегодняшний день уже были опрошены обе стороны конфликта. По его словам, сведений о раненых и пострадавших в бизнес-центре не поступало.

"На указанный адрес уже выезжала следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу, территориального ОВД (ОП-1), а также сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области. В связи с информацией некоторых СМИ о том, что в здание якобы прибыли представители криминалитета, были опрошены обе конфликтующие стороны. С них взяты объяснения, проведена профилактическая работа о недопустимости противоправных действий, рукоприкладства, погромов и о предусмотренной действующим законодательством уголовной ответственности", - рассказал Горелых.

Теги: полиция, Екатеринбург, БЦ Манхэттен, рейдерский захват



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