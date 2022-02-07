07 Февраля 2022
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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Кремль отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции бизнесменами из России

В Кремле прокомментировали планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему об этом ничего неизвестно, доклад будет передан Владимиру Путину, если поступит.

"Пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что подготовил для президента России документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

"Они у президента России - явного моего родного человека - на приеме бывают. Ну, и что мне делать?" – заявил Лукашенко.

Напомним, белорусский президент ранее заявлял, что российский бизнес финансирует телеграм-канал Nexta (признан экстремистским), который Минск считает одним из организаторов протестов.

В прошлом году сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был арестован после посадки в Белоруссии лайнера Ryanair, заявил о том, что телеграм-канал долгое время финансировал некий российский олигарх, в названии компании которого есть слово "Урал" и она связана с горнодобычей.

По его словам, в один момент канал начал принимать читательские пожертвования, и крупная российская компания стала регулярно осуществлять внушительные переводы. Протасевич не смог вспомнить ее названия, однако, с его слов, он "где-то читал, что ее владелец является конкурентом Михаила Гуцериева".

Теги: песков, лукашенко, оппозиция, бизнесмены



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