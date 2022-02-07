07 Февраля 2022
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педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

"Насилует, продает за наркотики": тюменцы сообщили об издевательствах отца над ребенком-инвалидом

В Тюмени в соцсетях сообщили об издевательстве над 12-летней девочкой-инвалидом, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост был опубликован в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Прошу обратить внимание на мое сообщение! Ребенок, 12 лет. Девочка недееспособная, избитая вся. Отец издевается и насилует, продает за наркотики, получает за нее пенсию в 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В департаменте соцзащиты Тюменской области прокомментировали информацию. Сразу после сигнала специалисты службы экстренного реагирования выехали по адресу.

"В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты. Искренне благодарим всех неравнодушных тюменцев и напоминаем, что в подобной или любой другой ситуации, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в Службу экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

Теги: инвалид, издевательства, девочка, ребенок



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2022 15:20 Мск Прокуратура и СК проверяют жуткую историю о тюменце, который насиловал и продавал дочь за наркотики


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