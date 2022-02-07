07 Февраля 2022
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Политика Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Низкие управленческие компетенции Беглова приведут к его отставке

Невысокие управленческие компетенции губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова могут привести к новым кризисам и его отставке.

Глава Петербурга оказался на шестой строчки рейтинга «губернаторы под ударом» на канале «Незыгарь» в Telegram. Эксперты также отметили внутриэлитные конфликты, участниками которых являются чиновники администрации и сам градоначальник.

«Скорее, Беглов сможет избежать отставки в этом году, однако его невысокие управленческие компетенции, а также активность его противников, неизменно приведут к новым управленческим кризисам и точкам напряжения. Питерская повестка, вероятно, останется в топе в этом году», — отмечается на канале.

При этом конфликты развиваются по своей логике, и Смольный пытается их «нейтрализовать», отметили аналитики. В качестве примера привели несостоявшуюся встречу Беглова с президентом России Владимиром Путиным. Также в СМИ широко обсуждают тему изменений на посту губернатора.

Теги: александр беглов, отставка губернатора, смольный, незыгарь, питерская повестка



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