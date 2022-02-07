Свердловчанам, лечащимся от COVID-19 амбулаторно, будут закрывать больничные дистанционно

Свердловский минздрав постепенно решает проблему с длинными очередями в медицинских учреждениях. Больничные листы граждан, болеющих коронавирусом амбулаторно, будут закрываться автоматически, что исключит необходимость посещения врача.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, областным минздравом был утвержден приказ с изменениями в порядке лечения и наблюдения за больными COVID-19. Документ основан на новациях в федеральных нормативно-правовых актах.

"Согласно внесенным изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают дома, электронный больничный лист оформляется на 7 дней. По истечении этого срока – при отсутствии жалоб и симптомов – пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно", – сообщили в Минздраве.

Более того, из стационара на амбулаторное лечение пациентов смогут отпускать еще до получения отрицательного результата лабораторного исследования. Не нужно будет тестироваться и сохранять самоизоляцию и контактным с больными лицами. Также врачи могут ставить диагноз не только на основании ПЦР-тестов, но и основываясь на ИХА-тесте.

Напомним, что сегодня в очередной раз был установлен антирекорд по суточному числу зараженных. Так, за последние сутки лабораторно подтверждено заражение 4 тыс. 796 свердловчан, что увеличило статистику до 251 тыс. 858 случаев заболевания за весь период.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев в соцсети предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. По задумке главы региона, это должно было помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

Однако свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые указали Куйвашеву на то, что он совсем не знает, как работает система выдачи больничных. Спустя двое суток губернатор выступил с подробным разъяснением, как правильно получать больничный, однако его указания назвали "Инструкцией для идеального мира".