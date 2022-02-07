07 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Нефтеюганске директора детсада, где дети подхватили ротавирус, будут судить за мошенничество

Уголовное дело в отношении гендиректора детского сада "Семь Гномов" обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Следствием установлено, что директор детского сада предъявила в администрацию Нефтеюганска заведомо ложные и недостоверные документы, подтверждающие понесенные затраты за аренду нежилого помещения, а также оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг. В результате незаконных действий обвиняемая получила из местного бюджета субсидию, выдаваемую субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, на сумму более 400 тыс рублей", - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный администрации, добровольно возмещен в полном объеме.

Напомним, ранее в этом детском саду в январе от массового заражения ротавирусной инфекцией пострадали 17 детей. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также госпитализировали младшего воспитателя.

Теги: детский сад, семь гномов, мошенничество



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