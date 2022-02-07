Ни вакцинация, ни ревакцинация от "омикрона" не уберегают - академик РАН

Советский и российский физик, академик РАН Алексей Хохлов провел анализ заболеваемости ковидом в мире в последнее время и пришел к выводу, что вакцинация абсолютно бесполезна с точки зрения предотвращения заражения "омикроном". Об этом он написал в Facebook.

Он привел данные по западным странам, которые переживают очередную волну, и обратил особое внимание на Израиль, где наблюдается огромный рост заболеваемости, притом что там значительная доля жителей получила относительно свежий "бустер".

"Вывод очевиден: ни вакцинация, ни ревакцинация от заражения омикроном не спасают", - пишет академик.

Он связывает этот факт с ослаблением ограничений во многих странах: раз омикроном все равно заражаются все – и вакцинированные и ревакцинированные, – то наличие прививки никак не влияет на макроэпидемическую картину. И выражает надежду на либерализацию международных поездок.

"На фоне волны омикрона требования о том, чтобы въезжающий в страну человек обязательно привился бы той вакциной, которая нравится властям этой страны, представляется устаревшим артефактом", - заключил Хохлов.

Накануне.RU ранее писало о том, что беспрецедентный рост заболеваемости в странах Запада начался почти сразу после кампании по бустерной вакцинации.