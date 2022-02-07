07 Февраля 2022
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медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Еще одна медсестра из Коломны присоединилась к голодовке

Еще одна медсестра перинатального центра Коломны присоединилась к голодовке протеста, сообщил профсоюз медработников "Действие".

Младшая медицинская сестра операционной родильного отделения Юлия Шатская сегодня с 8 утра вышла на смену.

Таким образом, с учетом Натальи Трухиной, начавшей голодовку 2 февраля, уже две медсестры КПЦ отказались от приема пищи. Ранее медсестры объявили, что к голодовке каждые пять дней будут присоединяться новые участники. При этом акция медиков пока бессрочная.

"Наталья Трухина, голодающая 6-й день, сегодня тоже (второй день подряд) находится на 12-часовой смене, передает, что чувствует себя очень плохо, но продолжает работать", - рассказали в профсоюзе.

Медики жалуются на ухудшение условий труда, бездействие руководства и трудовой инспекции, а также на сокращение зарплаты вследствие оптимизации.

Медсестры по-прежнему настаивают на официальном совещании для предметного обсуждения их предложений и информирования о предварительных итогах работы проверяющей комиссии.

В профсоюзе заявляют, что обещанное им совещание не состоялось из-за того, что главный врач Татьяна Шаврак не явилось 1 февраля на мероприятие, на которое сама же разослала приглашения.

Теги: медсестра, голодовка, коломна



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