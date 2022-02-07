07 Февраля 2022
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ЕМУП &quot;Гортранс&quot; в Екатеринбурге, экспонат будущего музея ретроавтобусов (2021) | Фото: Накануне.RU

Пьяный уралец угнал автобус из городского автопредприятия

На Среднем Урале задержали подозреваемого в угоне автобуса. Пьяный молодой человек похитил транспорт после того, как ему задолжали денег.
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Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в Кушве. Наряду дорожно-патрульной службы ночью поступил сигнал, что с территории одного из городских автопредприятий угнали автобус марки ГАЗ. Вскоре инспекторы обнаружили его на улице Луначарского, недалеко от места, где он был угнан. Автобус двигался в сторону улицы Строителей.

ДПС-ники начали преследование, требуя от водителя немедленно остановиться. Однако тот все требования игнорировал, при этом нарушая Правила дорожного движения. Затем автобус все же остановился и шофер попытался убежать от полицейских, но его задержали: им оказался молодой человек 1995 года рождения, никогда не получавший водительского удостоверения. Он рассказал, что на угон автобуса решился после того, как его знакомый – собственник транспорта – задолжал ему денежную сумму.

В момент задержания водитель был пьян, что подтвердилось после проведенного сотрудниками ДПС освидетельствования. Задержанный был доставлен в дежурную часть. Там против него составили административный материал за управление без прав и в состоянии опьянения, а также возбудили дело по статье 166 УК РФ – за неправомерное завладение транспортным средством.

Теги: автобус, угон, Кушва, ГИБДД



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