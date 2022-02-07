В Челябинске суд отменил решение о запрете захоронений на Митрофановском кладбище

Челябинский областной суд отменил решение районного суда, запретившего "Службе городских кладбищ" осуществлять захоронения на территории Митрофановского кладбища, передает корреспондент Накануне.RU.

В сентябре прошлого года Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования общественной организации "Экологический Консалтинг" в полном объеме, запретив новые захоронения и подзахоронения на кладбище "Митрофановское", которое граничит с Челябинским городским бором.

Решение суда обжаловали ответчики – администрация Челябинска и "Служба городских кладбищ".

"Суд апелляционной инстанции отменил решение Советского районного суда и отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.