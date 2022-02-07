Похороны в России могут стать госуслугой

Депутаты Госдумы намерены в феврале внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России, пишут "Ведомости". В случае его принятия заявки можно будет подавать через региональные порталы госуслуг.

Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона "О погребении и похоронном деле". По нему ритуальные услуги могут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. Однако, отмечают разработчики, оказание похоронных услуг стало предпринимательством.

По новому закону предполагается, что получившие разрешение компании будут внесены в специальный реестр, в котором перечислят ритуальные услуги, а также их стоимость.

Чтобы попасть в реестр, будет необходимо зарегистрировать юрлицо или ИП, а также подтвердить наличие необходимого оборудования и катафалка. Также будет создан реестр недобросовестных ритуальных служб, в который будут вносить компании-нарушители.

Документ предполагает и инвентаризацию мест захоронения. Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр.

Отметим, сообщения о "ритуальной мафии" в последнее время нередко появляются в СМИ. Еще в 2016 году сообщалось, что Минстрой завершил подготовку нового федерального закона, регулирующего рынок ритуальных услуг.

Отмечалось, что внося изменения в закон, российские власти надеются избавить отрасль от "серых агентов", которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и продают ритуальные услуги от трех раз дороже, чем это стоит у государственных структур.

В прошлом году в Москве пресекли преступную схему в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены полицейские. По данным ФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства за информацию о вызовах по факту смерти граждан. После этого предприниматели в короткие сроки прибывали на адрес и навязывали дорогостоящие услуги по захоронению. Ранее аналогичная схема была выявлена в Челябинске.