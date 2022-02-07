07 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
(2022) | Фото: Алексей Вихарев

Алексей Вихарев помог семье с инвалидом

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев помог семье с инвалидом забронировать квартиру в Академическом и подарил им необходимые тренажеры.

У Светланы были две однокомнатные квартиры в разных районах города, но по требованиям опеки продать квартиру, где были доли у сына-инвалида, можно было, только подобрав другую. У Ивана синдром Дауна, жить отдельно он не может. Также есть младший сын Тимофей, он работает. В маленькой квартире втроём стало тесно. У застройщика не было программы trade-in.

"Направил запрос в компанию "РГС-Академическое", ко мне прислушались, - сообщил депутат в своих соцсетях. - Строительная группа сделала исключение в этой ситуации, Светлана ещё до внесения платы смогла выбрать квартиру. Застройщик на год забронировал квартиру и заморозил цену. Затем без лишних волнений Светлана продала предыдущее жильё и купила двухкомнатную квартиру. В середине декабря 2021 года они переехали. Тренажёр и спортивные снаряды необходимы, чтобы Иван мог поддерживать активность и хорошо себя чувствовать. Моя помощь небольшая, но рад, что всё у семьи получилось, и они счастливы".

(2022)|Фото: Алексей Вихарев

(2022)|Фото: Алексей Вихарев

Теги: Алексей Вихарев, инвалид, квартира



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