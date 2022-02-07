Следователи проверяют инцидент с нападением бездомной собаки на ребенка в Екатеринбурге

Свердловские следователи проверят информацию о нападении бездомной собаки на женщину с ребенком на улице Репина, 84 в Екатеринбурге. Ребенку до крови прокусили ногу даже через зимнюю одежду.

"Истребуется документация об организации уполномоченными должностными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка, следствием СКР будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения СКР.

Напомним, что инцидент произошел еще 5 февраля. По словам женщины, они с сыном разговаривали по дороге домой и никого не трогали. Собака напала сзади, причем совершенно внезапно: не было ни лая, ни рыка.

Буквально за день до происшествия глава региона Евгений Куйвашев дал распоряжение градоначальникам области за две недели организовать отлов и стерилизацию всех бродячих собак. Однако сразу после этого столкнулся со шквалом критики со стороны свердловчан.